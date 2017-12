Tras vivir en las calles como un vagabundo, el sobrino del actor mexicano Arturo Peniche, Carlos Peniche, reapareció en la televisión irreconocible.

Peniche quien al igual que su tío, fue galán en algunas novelas, confesó por qué terminó en estas condiciones.

“Un día yo estaba trabajando padrísimo y de repente ya no me contrataban. Empecé a insistir y nada. Realmente me sentía frustrado porque empecé a hacer cosas que no estaban vinculadas con la actuación”.

Además aceptó que sufre de alcoholismo y relató que al no tener empleo fue desalojado de su departamento. “Me generó una baja de autoestima terrible, soy muy aprensivo, me empecé a traumar, se me caía todo, me quedé sin dinero, todo se empieza a convertir en un caos”.

Lo más grave de todo es el actor Carlos Peniche dijo que sabía que era alcohólico pero que nada le ayudaba: “No quería saber nada de la vida”.

Desmintió que su exnovia Paula le haya robado y por el contrario solo tuvo buenos comentarios para ella: “Era una relación muy bonita, pero ella no tiene nada qué ver, ella no me robó, (sí me robó otra pero no voy a decir nombres), ella no me robó nada, es maravillosa, yo fue el que la destruyó”.

Contó que llegó a la calle cuando un vecino le ofreció su casa, pero sufrió robo y que desconfía de alguno de sus vecinos: “Dije esto ya es una broma de mal gusto, y dije sabes qué ya me voy a dormir, una noche, dos, tres cuatro”.

Agregó que seguía bebiendo y que iba a las tienditas y les ayudaba y a cambio le daban bebidas alcohólicas: “Mi plan es decirle a los productores que aquí estoy”.

Chapoy le dijo que qué pasará si no le llaman los productores de televisión: “hacer un plan b”, contestó.