Slim gana batalla en la Suprema Corte de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México amparó ayer a la empresa Telcel de Carlos Slim, contra la llamada Tarifa Cero.

Para no afectar planes de negocios y proteger a los usuarios, la Corte también estableció que la Tarifa Cero –la prohibición para que Telcel cobre a sus competidores tarifas de interconexión por terminación de tráfico en su red– seguirá vigente hasta el cierre de 2017.

El máximo tribunal determinó que cualquier resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entrará en vigor el primero de enero de 2018, pues dicha atribución era “originaria y exclusiva” de este regulador.

La Segunda Sala de Ministros también resolvió que el amparo no tiene efectos retroactivos, por lo que Telcel no podrá cobrar a las demás empresas por los tres años que no ha recibido tarifas.

La Corte enfatizó que no hace pronunciamiento alguno sobre la validez o no de la Tarifa Cero en sí misma, por lo que el IFT tendrá libertad para decidir si la mantiene o la suprime, tomando en cuenta que América Móvil, matriz de Telcel, sigue siendo el agente preponderante en telecomunicaciones.

El instituto dijo que con esta decisión se fortalece el papel de los reguladores.

“Con esta sentencia se avanza en la consolidación de un nuevo diseño institucional que fortalece el papel de los órganos reguladores del Estado”, afirmó el Instituto.

Según el diario El Financiero, la tarifa cero es un cobro que puede hacer una telefónica a otra por las llamadas terminadas en su red. En el caso de Telcel, tiene prohibido hacer ese cobro por ser un Agente Económico Preponderante.

En la reforma de telecomunicaciones que entró en vigor en 2014, el Poder Legislativo estableció que las empresas que sean declaradas agentes económicos preponderantes (como fue declarada América Móvil ese mismo año) no cobrarán tarifa de interconexión a sus rivales, aunque éstos sí podrán cobrarla.