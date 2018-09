Previo a que se anunciara que EE.UU. y Canadá terminaron su cuarta semana de negociaciones sin llegar a un acuerdo, la Cámara de Comercio estadounidense lanzó una seria advertencia que incluye a México.

Y es que el organismo empresarial considera que si Canadá no se suma al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no existiría la posibilidad de tener un acuerdo bilateral con México, pues esto va en contra de las bases de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, las siglas en inglés) y esto cambiaría las reglas del juego.

“Si Canadá no entra al acuerdo, no hay acuerdo. No puedes hacer un acuerdo con México solo porque tuviste discusiones con ellos. Primero, la TPA no está ahí, por lo que 435 miembros de la Cámara y 100 miembros del Senado podrían tener la libertad de editar el acuerdo”, dijo Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU.

El TPA es un mecanismo legal que le da autoridad al presidente Donald Trump para negociar acuerdos comerciales y llevarlos al Congreso para que sean votados sin ser editados por los legisladores.

Sin embargo, los objetivos planteados por Trump para la negociación del TLCAN fueron establecidos con una base trilateral, situación que eliminaría las características del mecanismo, consideró Donohue.

En una carta enviada al representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, Donohue y los presidentes y CEO de la Business Roundtable, Joshua Bolten, y de la National Association of Manufactureres, Jay Timmons, aseguraron que un acuerdo sin Canadá es inaceptable.

“Los trabajadores americanos y sus familias necesitan un acuerdo que incluya a las tres economías norteamericanas. Sería inaceptable dejar de lado a Canadá, nuestro mercado de exportación más grande del mundo”, suscribe la misiva.

Si el escenario trilateral no se presentara, agregó Donohue, significaría un retraso de seis meses en las negociaciones que llevan más de un año.

“Bajo esa circunstancia, creo que la única cosa en la que terminarías es regresando por lo menos seis meses en el TLCAN original, y no podrías votarlo, en mi opinión, incluso aunque las personas quisieran hacer algo con México; tomaría mucho tiempo resolverlo”, expuso.

Donohue fue positivo en cuanto a la resolución, y dijo que tiene la expectativa de que en los próximos días se pueda sellar un TLCAN 2.0 en el que los tres países estén incluidos. “Tengo la esperanza de que en los próximos días continuemos en esta dirección y volvamos a unir esto con las mejoras que se necesitan en una base tripartita, porque de lo contrario, en mi opinión, no se terminará”, expuso el presidente del organismo empresarial.

No llegan a acuerdo EE.UU. y Canadá

El martes por la noche se informó que Canadá y EE.UU. concluyeron sin acuerdo su cuarta semana de negociaciones ministeriales sobre comercio, en medio de presiones en el Congreso estadounidense para alcanzar un pronto pacto, reportó la agencia Notimex.

De acuerdo con el mismo reporte, la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland y el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, acordaron continuar sus contactos la próxima semana, aunque se desconoce la mecánica.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró en sesión en la Cámara de los Comunes que, si no hay un buen acuerdo en torno a la modernización del TLCAN, “no firmaremos”.

“Sé que los conservadores están preocupados y señalan que necesitamos firmar un acuerdo, incluso si este es un mal acuerdo, pero no haremos eso, no firmaremos un mal acuerdo para Canadá y los canadienses”, aseguró Trudeau, quien en la víspera habló con Trump sobre las negociaciones.

