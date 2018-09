El Senado aprobó un amplio proyecto de ley de 854,000 millones de dólares que financia a las fuerzas militares y una serie de agencias civiles para el próximo año, al tiempo que proporciona una solución a corto plazo para evitar el cierre de gobierno al menos hasta principios de diciembre.

La medida incluye 675,000 millones de dólares para el Departamento de Defensa y aumenta el pago a militares en un 2.6 por ciento, el mayor aumento salarial en nueve años. El proyecto de ley también aprueba el gasto en Salud y Servicios Humanos, Educación, Trabajo y otras agencias, incluido un aumento del 5 por ciento para los Institutos Nacionales de Salud.

Los senadores aprobaron el proyecto de ley 93-7. La medida ahora va a la Cámara, donde se espera que los legisladores la aprueben la próxima semana, días antes de la fecha límite del 30 de septiembre para el cierre del gobierno.

El proyecto de ley provisional no abordaría el muro prometido por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los líderes republicanos dijeron que prefieren resolver el problema después de las elecciones del 6 de noviembre.

Big news→ By a vote of 93-7, the Senate just passed legislation that fully funds our national defense. Our military is now set to receive its full funding on time for the first time in 10 years. The House looks forward to getting this bill into law soon. https://t.co/UkK0bsPI51 pic.twitter.com/k97DnHd4u3

— Paul Ryan (@SpeakerRyan) September 18, 2018