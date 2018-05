Luego de que esta semana se denunciaron dos actos en contra de hispanos, ahora son los seguidores de Trump los que protestaron contra el acoso que sufrió uno de los suyos. Y es que un grupo de ellos se concentró en Miami frente a un local de la cadena The Cheesecake Factory, para rechazar el acoso que sufrió la pasada semana un joven que llevaba una gorra con el lema de campaña del presidente.

Con carteles, camisetas y gorros con el eslogan “Hacer grande a América de nuevo”, unas 20 personas protestaron la tarde del sábado por los insultos y acoso verbal del que fue víctima el joven afroamericano Eugenior Joseph, por parte de empleados del local, informaron hoy medios locales.

“Estoy aquí por cada seguidor de Trump que ha sido acosado verbal y físicamente”, señaló al canal local NBC6 Ingrid Carvajal, una de las organizadoras de la manifestación, quien portaba el identificable gorro rojo de los seguidores del presidente y una bandera nacional.

Joseph denunció que el pasado domingo celebraba en el local, ubicado en el suroeste de la ciudad, el Día de la Madre junto a su novia y la familia de esta, y de pronto fue objeto de acoso verbal por varios empleados y alguno de ellos amenazó incluso con golpearlo “tan fuerte que la gorra se caería de su cabeza”, según declaró esta semana a la cadena Fox News.

Reconoció que el incidente, durante el cual “un grupo de empleados” se paró detrás de él y empezó a abuchearlo, les “arruinó” la celebración por el Día de la Madre y que todo el incidente fue “triste”.

El pasado miércoles, la cadena emitió un comunicado en el que condenó las acciones ocurridas en el local, durante el cambio de turno, y se disculpó con Joseph, además de informar que como resultado del incidente, despidieron a dos trabajadores.

No guest should ever feel unwelcome in one of our restaurants and we are taking this matter very seriously. Upon learning of this incident, we immediately apologized to the guests in person. The individuals involved have been suspended pending the results of our investigation.

— Cheesecake Factory (@Cheesecake) May 15, 2018