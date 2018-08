Las fuentes de la agencia de noticias dijeron que aun discuten sobre eximir a dichas plantas de gravámenes.

Los países vecinos también debaten sobre el porcentaje de componentes de un vehículo que se debe fabricar en Estados Unidos para evitar los aranceles. Otro punto es cuántos automóviles se tienen que producir para que puedan mejorar el salario a sus trabajadores.

Trump escribió el viernes a través de su cuenta de Twitter que “el acuerdo con México marcha bien. Los trabajadores del sector automotriz y agrícola deben ser protegidos o no habrá acuerdo. El nuevo presidente de México ha sido un caballero”. También agregó que Canadá “debe esperar” para volver a sentarse con sus vecinos en la mesa de negociaciones.

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018