Secretario de Comercio hablará con la Unión Europea sobre aranceles

El secretario de Comercio de Estados Unidos será el encargado de discutir con la Unión Europea sobre los aranceles que el bloque impone a productos estadounidenses, anunció el presidente Donald Trump el lunes.

“El secretario de Comercio Wilbur Ross hablará con representantes de la Unión Europea sobre la posibilidad de eliminar los enormes aranceles que ellos imponen a Estados Unidos y que son injustos para nuestros agricultores y fabricantes”, publicó Trump en Twitter.

Secretary of Commerce Wilbur Ross will be speaking with representatives of the European Union about eliminating the large Tariffs and Barriers they use against the U.S.A. Not fair to our farmers and manufacturers.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2018