Se vende el estudio de Harvey Weinstein por 269 millones de dólares

Adiós, Weinstein Co. hola, Lantern Entertainment. El estudio de Harvey Weinstein se vendió por 289 millones de dólares.

El 16 de julio el estudio de cine cofundado por Harvey Weinstein finalizó la venta de sus activos a Lantern Capital Partners, cerrando un capítulo sobre lo que fue alguna vez, una fuente de películas independientes.

El estudio comenzó su escandaloso descenso luego de las acusaciones de agresión sexual contra Harvey Weinstein, iniciadas por varias actrices de Hollywood, a lo que se les sumó el apoyo del movimiento #MeToo.

Desde el punto de vista económico, Lantern pagó 289 millones de dólares por los activos, incluida la videoteca de 277 películas de Weinstein Co.

Lantern, la firma de capital privado con sede en Dallas, acordó previamente pagar 310 millones de dólares, pero logró obtener un descuento luego de acordar pagar los anteriores contratos del estudio con cineastas y actores.

Pesos pesados de Hollywood como Quentin Tarantino y Bradley Cooper realizaron algunas objeciones ya que temían que los términos del acuerdo pudieran evitar que se les pagaran regalías que les correspondían por películas como “The Hateful Eight” y “Silver Linings Playbook“.

Luego de que se cerraran los últimos detalles la semana pasada, la operación fue validada el lunes por un juez del tribunal de bancarrotas del estado de Delaware, Estados Unidos, según reporta Informe21.

Los nuevos propietarios, que no tienen experiencia en el mundo del entretenimiento, ahora deben descubrir cómo usar los activos para construir una nueva compañía de cine y televisión, conocida como Lantern Entertainment.

El consejo de administración del estudio de Nueva York, fundado por Harvey Weinstein y su hermano Bob en 2005, había confirmado la semana pasada la renuncia de cuatro de sus cinco miembros -incluido el presidente Bob Weinstein- y la salida de 20 empleados, un tercio del personal que queda, reporta Informe21

Weinstein Co. solicitó la protección del Capítulo 11 por bancarrota en marzo, con menos de 500,000 dólares en efectivo y un aluvión de demandas, incluido un caso de derechos civiles de la fiscalía general de Nueva York.