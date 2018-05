Se llama Pedro, pero en una empleada de Starbucks en lugar de escribir su nombre en su café, lo marcó como “beaner”, que en español significa “frijolero” y puede ser considerado como un insulto racista.

Esto sucedió en una sucursal de la famosa cafetería ubicada en La Cañada, California, pero la foto del café con el insulto racista ya está circulando por todos lados a través de las redes sociales, según reportó la cadena de noticias CBS2 News.

“Fue a Starbucks y le preguntaron su nombre, y su nombre es Pedro, y escribieron esto ‘beaner’”, dijo Miguel Acosta, un amigo del hispano afectado, quien agregó: “Y dice que eso no es justo”.

Acosta dijo que su amigo no merecía ese trato y que no entiende por qué fue el blanco: “Mi amigo está triste también”.

El incidente ocurre casi dos semanas antes de que Starbucks cerrará sus puertas a nivel nacional, para tener un día de capacitación contra prejuicios raciales, como consecuencia de otro caso en el que un par de clientes de color fueron retirados por la policía de una sucursal en Filadelfia, debido a que no ordenaron nada del menú.

Aunque el manager de la cafetería de California se negó a hablar con CBS2 News, la compañía sí emitió un comunicado.

“Esto no es indicativo del tipo de experiencia que queremos que nuestros clientes tengan cuando ingresan a nuestras tiendas. Nos hemos disculpado con el cliente directamente y estamos trabajando para hacer las cosas bien”, dijo el comunicado.

Las reacciones hacia el incidente colmaron las redes sociales.

“La Unión Americana se está convirtiendo en un país nazi”, “¡deberían ya de dejar de comprar aquí si no educan a su personal!”, “toda esta ola de racismo y odio desencadenada por el Sr. cabeza de incendio”, “¡no más disculpas! ¡Se exige respeto!”, “como si los gringos no comieran frijoles”, “que demande”, escribieron algunos usuarios en Twitter.

One of our cooks went in to @Starbucks on Gould & Foothill this morning in La Canada & out of all the names they can put on his cup they decide to put “beaner.” We called & complained & their excuse was they couldn’t understand him. Regardless; there are MANY names you can put pic.twitter.com/RBeCdw5cmq

