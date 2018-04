El salario promedio en Amazon es menos de lo que crees

Amazon reveló que buena parte de sus trabajadores reciben un salario menor a la creencia generalizada de cuantiosos pagos.

La compañía informó que la compensación anual promedio de sus empleados es de 28,446 dólares, reseñó Bloomberg.

Este anuncio implica que la mitad de los trabajadores de Amazon ganan menos que esa cantidad.

Retired business owner, Rick Reefer, joined our #Pittsburgh sort center after being drawn to Amazon by its scale of teamwork.https://t.co/5Mu2VDGcx3 pic.twitter.com/MYMyJF6TT2

— Amazon News (@amazonnews) April 18, 2018