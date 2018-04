Sainsbury’s compra filial de Walmart por 10,100 millones de dólares

Sainsbury’s anunció la compra de la filial británica de Walmart, Asda, por 10,100 millones de dólares en efectivo y acciones.

La fusión dará lugar a la mayor cadena de supermercados de Gran Bretaña y sacudirá el sector en el país.

La empresa tendrá el 31.4 por ciento del mercado, superando al actual líder, Tesco, con el 27.6 por ciento, según datos de Kantar Worldpanel.

The deal will bring together a complementary network of over 2,800 Sainsbury's, Asda & Argos stores & several of the UK’s most visited retail websites to create greater choice for customers through more store formats & channels, with a combined 47m customer transactions per week pic.twitter.com/eELBqrzWQ8

— Sainsbury's News (@SainsburysNews) April 30, 2018