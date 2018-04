Sainsbury negocia posible fusión con Walmart en Gran Bretaña

La cadena británica de supermercados Sainsbury confirmó el sábado que está en negociaciones avanzadas para una fusión con Asda, la filial de Walmart Inc. en Gran Bretaña.

La alianza crearía la cadena de supermercados más grande de Gran Bretaña, por encima del líder en el mercado, Tesco.

Kantar Worldpanel, una firma de investigación minorista, colocó las acciones en el mercado de Tesco a un 27.6 por ciento.

Le siguen Sainsbury con un 15.8 por ciento y Asda con 15.6 por ciento.

Sainsbury no proporcionó más detalles, pero afirmó que realizaría un anuncio antes de que el mercado de valores de Londres abriera el lunes.

J Sainsbury plc notes the speculation concerning a possible combination with Asda Group Ltd. Sainsbury's confirms that it & Walmart Inc. are in advanced discussions regarding a combination of the Sainsbury's & Asda businesses. A further announcement will be made 7am Monday.

— Sainsbury's News (@SainsburysNews) April 28, 2018