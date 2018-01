Robaron a su familia y ella rifa su guitarra para ayudarlos

La familia de Micaela Barrios inició mal el año, ya que robaron su casa, mientras ellos visitaban a sus abuelos el 1° de enero. Se llevaron exactamente 2,709.05 dólares. “Mis padres son laburantes, no merecen esto”, dijo la joven, así que para ayudarlos colocó en Facebook una publicación en la que rifaba su guitarra.

Cada número de la rifa cuesta 15 pesos argentinos (0,81 dólares) y el ganador será anunciado el próximo 25 de enero. “Se contactó mucha más gente de lo que yo esperaba, hay personas que me compraron 100 números, estoy muy agradecida y con mucha fe de que vamos a sacar algo positivo de esta amargura” dijo Micaela a diario Uno.

La publicación de Mica Barrios en Facebook ralata: “Hoy 1 de enero, mientras fuimos de mis abuelos a visitarlos, nos entraron a robar a la casa de mis papás. No se llevaron nada material, sí mucha plata, aprox $50.000. Plata del negocio que mis papás tienen, ventas de las fiestas, en eso se incluía plata para pagar el alquiler del negocio, mercadería a reponer, sueldo empleados, cuentas a pagar, etc. Hoy los veo llorar, porque no saben como remontar, porque les arruinaron el mes, el negocio, porque se quedaron sin nada, en la misma lona”.

Al regresar de pasar el día en familia, encontraron que la puerta trasera de su casa había sido forzada, que todo estaba revuelto y que faltaban 50 mil pesos (2,709.05 dólares), que es la recaudación del negocio familiar, una verdulería.

Barrios fue con sus padres a la comisaría séptima de la capital santafesina en Argentina para realizar la denuncia.