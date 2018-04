Las cadenas Saks Fifth Avenue y Lord & Taylor sufrieron una falla de seguridad que comprometió la información de los compradores.

The Wall Street Journal informó que hackers robaron cinco millones de tarjetas de crédito y débito de las tiendas.

Saks, Lord & Taylor hit with data breach—hackers have stolen five million credit card and debit card information https://t.co/odNjeVBsAI

El diario reseña que Gemini Advisory LLC, una empresa de ciberseguridad de Nueva York, alertó que los ciberdelincuentes están vendiendo los datos robados en foros de la denominada “red negra”.

Fin7 Syndicate Hacks Saks Fifth Avenue and Lord & Taylor Stores https://t.co/dxwwJU7Cr5

Hudson’s Bay Company, propietaria de las dos cadenas, confirmó la violación a la seguridad de datos mediante un comunicado.

La compañía agregó que la brecha de seguridad involucra datos de tarjetas de crédito de clientes en sus cadenas Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th y Lord & Taylor en Estados Unidos y Canadá.

“Hemos identificado el problema y hemos tomado medidas para contenerlo”, señaló a través de su sitio web.

La firma también corroboró que los ciberdelincuentes penetraron los sistemas de puntos de venta de las tiendas.

Hudson’s Bay Company añadió que ofrecerán a sus clientes servicios gratuitos de protección de identidad, incluida la supervisión del crédito.

Gemini Advisory indicó que hasta ahora, el grupo delictivo ha lanzado a la venta 125,000 tarjetas sustraídas, algunas de las cuales fueron utilizadas el pasado mes de marzo.

La firma determinó que al grupo de ciberdelincuentes se le conoce como JokerStash Syndicate o Fin.

Este incidente es el último de una serie de piratas informáticos que han comprometido los datos del consumidor.

A casi 148 millones de consumidores estadounidenses se les robó información personal en 2017, incluidos datos de licencias de conducir, como parte de una violación a Equifax, una empresa de calificación crediticia.

En 2014, a 70 millones de personas les tomaron su nombre, dirección o en una violación de Target.

We're listening & noticing tweets about data breach emails. Official Target communication can be confirmed here: http://t.co/v4iu6QAfuH

— Target (@Target) January 16, 2014