Iron Man es uno de los superhéroes de Marvel Studios que en sus películas lucha constantemente contra el crimen, pero en esta oportunidad ha sido él el afectado. La policía investiga la desaparición de un costoso traje del personaje de un centro de utilería de cine en Los Ángeles.

El martes se presentó una denuncia por la desaparición del traje. Su valor se estima en 325,000 dólares, dijo el miércoles el oficial de la policía de Los Ángeles Christopher No, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

El traje original habría desaparecido en el vecindario de Pacoima en algún momento entre febrero y el 25 de abril. El hecho ocurrió en un almacén de utilería ubicado en la cuadra 13000 de la calle Weidner, en Los Ángeles.

Según KCBS-TV, el primero en reportar la investigación, el atuendo se usó en la cinta de 2008 “Iron Man”. La misma fue protagonizada por el actor Robert Downey Jr.