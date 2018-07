El fabricante de los productos Ritz, Mondelez Global LLC, anunció que varios productos de la marca están siendo retirados voluntariamente a través de todo Estados Unidos debido a preocupaciones sobre una posible contaminación por Salmonella.

El retiro incluye algunos de los populares sándwiches Ritz Cracker y productos Ritz Bitz de queso y sabores de pizza, ya que la compañía que suministra el suero de leche en polvo para su preparación también se vio obligada a retirar su producto por la misma causa.

Mondelēz Global LLC announced a voluntary recall in the United States, Puerto Rico & the U.S. Virgin Islands, of certain Ritz Cracker Sandwiches and Ritz Bits product. For a full list of affected products please visit: https://t.co/q5CvZN9VTb

— Ritz crackers (@Ritzcrackers) July 21, 2018