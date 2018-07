Flowers Foods Inc. ha emitido un retiro voluntario de varios Swiss Rolls vendidos en Walmart, H-E-B y otras tiendas bajo el nombre de su marca, debido a que existe riesgo de salmonella en un ingrediente.

La compañía con sede en Thomasville, Georgia, también está retirando el Old Fashioned Bread de Captain John Derst.

“El retiro del ingrediente fue iniciado por un fabricante y proveedor externo de polvos de suero”, dijo la compañía en un comunicado de prensa el miércoles.

Cabe aclarar que, hasta el momento “no se han reportado enfermedades relacionadas con los artículos retirados del mercado”.

La marca Walmart’s Great Value de Swiss Rolls está incluida en el retiro, así como los Swiss Rolls Mrs. Freshley’s, los Swiss Rolls Food Lion, los Swiss Rolls H-E-B, los Swiss Rolls Baker’s Treat y los Swiss Rolls Market Square.

El Old Fashioned Bread de Captain John Derst vendido en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, también se ha incluido en el retiro.

Riesgo de salmonella: Los productos retirados son:

Mrs. Freshley’s Swiss Rolls – 4-count, 7.2-ounce packages with UPC No. 072250011907, best by/enjoy by dates 10/09/18 through 10/19/18.

Mrs. Freshley’s Swiss Rolls – 6-count, 12-ounce packages with UPC No. 072250903233, best by/enjoy by date 10/14/18.

Food Lion Swiss Rolls – 6-count, 13-ounce packages with UPC No. 035826092779, best by/enjoy by date 10/16/18.

H-E-B Swiss Rolls – 6-count, 12-ounce packages with UPC No. 0412202965830, best by/enjoy by date 9/19/18.

Baker’s Treat Swiss Rolls – 6-count, 13-ounce packages with UPC No. 041498188382 best by/enjoy by dates 9/21/18 through 9/28/18.

Market Square Swiss Rolls – 6-count, 12-ounce packages with UPC No. 087381760556.

Great Value Swiss Rolls – 6-count, 13-ounce packages with UPC No. 078742147550 best by/enjoy by dates 9/17/2018 through 9/25/2018.

Captain John Derst’s Old Fashioned Bread with UPC No. 071316001180, best by/enjoy by dates 07/16/18 through 7/28/18.

¿Qué hacer si tiene uno de estos productos?

Los clientes con los productos afectados deben desecharlos o devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Los consumidores que tengan preguntas pueden dirigirse al Centro de Relaciones con los Consumidores de Flowers al 1-866-245-8921, o comunicarse con el centro por correo electrónico a flowerfoods.com/contact/customers.

Se puede encontrar más información sobre el retiro en flowersfoods.com.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la salmonella es una bacteria.

Una infección por salmonella puede ser fatal para los niños pequeños, las personas débiles, las personas mayores y otras personas con sistemas inmunes debilitados. Los síntomas de infección incluyen diarrea, fiebre y cólicos abdominales.

Los CDC estiman que la salmonella causa 1.2 millones de enfermedades y 450 muertes en los Estados Unidos cada año.