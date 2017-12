Tras ser atacados en redes, donde los usuarios los acusaron de no hacer nada por el cuerpo de ‘El Pirata de Culiacán’, Beto Sierra y Josué Balderrama se vieron en la necesidad de salir a aclarar que solo ellos se hicieron cargo de todo.

En un video publicado en la cuenta del empresario musical Beto Sierra, ambos aclararon que fueron ellos quienes incluso ayudaron a localizar a la tía Sofía del joven youtuber asesinado el lunes pasado en Jalisco. Y que también pagaron el costo del funeral, que apenas se está realizando en la tierra del ‘Pirata’, Villa Juárez, en Culiacán, Sinaloa.

“Fueron 80,000 pesos (unos 4,300 dólares), lo voy a decir públicamente… no digo que son millones, pero es algo de dinero”, dijo Sierra al cuestionar: “Dónde están sus amigos, esos amigos que siempre lo invitaban a tomar alcohol, muchos músicos que también son amigos míos que lo invitaban a muchas partes, a videos, a lo que sea”.

El empresario musical dijo que nadie le llamó para preguntarle en qué podían ayudar, a pesar de que “sabían que yo me estaba encargando de esto, mi compa Josué (Balderrama) fue la única persona que me marcó, literal, (que preguntó) qué se va a ocupar, qué ocupamos para ver lo del cuerpo del ‘Pirata’, le hice saber y fue el único que me apoyó con los gastos del ‘Pirata’”.

Sierra también dejó en claro que ellos solamente eran amigos del ‘Pirata’, por lo tanto no tenían el poder para reclamar su cuerpo, “tiene que ser de familia, para empezar que era menor de edad, eso es algo que nos aclararon, empezamos a buscar familia, ‘El Pirata’ nunca nos había dado (contactos), solo nos había dicho que tenía una abuela, empezamos a buscar a una tía que se llama Sofía, fue la que llegó a la morgue a reconocer el cuerpo, ya fue cuando empezó todo el papeleo y no es tan fácil”.

Con respecto a la información que se difundió de que nadie había ido a reclamar el cuerpo, Sierra dijo que “eso es falso, y lo más triste que salió en televisión nacional, o sea todo mundo me mandaba screen de que no han ido a recoger (el cuerpo), qué íbamos a contestar nosotros si somos los que estábamos enterados de lo que estaba pasando, no podíamos decir que ya estaba entregado porque no era así, apenas estaba en proceso, tuvo que ir a declarar su tía, llegó a la Fiscalía, todo el trámite y es hora de que apenas hoy (viernes) se acaba de lograr, ya se va a trasladar a su pueblo, donde será velado”.

Por su parte, Balderrama señaló que “mientras ustedes nos estaban atacando en las redes sociales de que qué había pasado con el cuerpo del ´Pirata’, que por qué no habíamos ido, yo y mi compa Beto Sierra nos estábamos poniendo de acuerdo de qué es lo que íbamos a hacer”.



El promotor de artistas en redes sociales agregó que “este video ahorita no lo hacemos con el fin de presumirles lo que estamos haciendo, a nosotros no nos gusta hacer eso, pero ustedes nos lo están pidiendo, quieren una aclaración, entonces estamos aquí en este video aclarándoles lo que está pasando; ya ‘El Pirata’ va a ser velado en su casa, Villa Juárez, Culiacán, Sinaloa, entonces pues vamos a seguir apoyando a la familia en lo que se pueda y estamos con ‘El Pirata de Culiacán’”.

Por último, Balderrama insistió: “No crean en todo lo que ven, primero asesórense bien”.

“Funeraria latinoamericana de Guadalajara también apoyo con la preparación y autopsia del cuerpo del ‘Pirata de Culiacán’, ahí para que sepan gentes, también pusieron su granito de arena”, aclaró un usuario en Instagram, donde Sierra compartió un fragmento del video.

“Es lo mínimo que podrían hacer si se consideraban amigos”, “es lo menos que podías hacer”, opinaron otros seguidores.

Pero también hubo quien salió en su defensa: “¿Y en dónde están todos esos ‘amigos’ que tenía ‘El Pirata’? ¿Por qué no lo ayudaron? No porque seas famoso tienes la obligación absoluta de responder por él, se me hace una estupidez que sólo a ti te culpen de algo que no es tu responsabilidad, así como tú pusiste de tu parte, los demás también debieron hacer lo mismo, se me hace muy injusto y nomás hablan porque tienen boca, sin saber bien qué es lo que en realidad está pasando”.

“Ya sabe cómo es la gente, no saben cómo están las cosas y ahí andan criticando”.

