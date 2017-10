Revelan empresas que harán prototipos del muro

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. dio a conocer el nombre de las seis empresas ganadoras de la licitación para la construcción de los prototipos de concreto, que servirán de modelo para el controvertido muro en la frontera con México.

Las compañía seleccionadas fueron: Caddell Construction Co (DE), LLC, de Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co., de Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., de Houston; W.G. Yates & Sons Construction Company, de Filadelfia; KWR Construction, Inc., de Arizona, y ELTA North America Inc., de Maryland.

Recientemente, la administración del presidente Donald Trump inició en San Diego, California los trabajos de construcción de los prototipos del muro.

La edificación está a cargo de seis empresas anunciadas en agosto y septiembre y cada modelo se financiará con fondos federales.

Mientras tanto arrancaron los trabajos de construcción de los ocho prototipos para levantar el muro fronterizo en San Diego, donde ya se vislumbran los primeros modelos hechos con concreto, según la revista Proceso.

De los ocho prototipos del muro que se levantará en la zona, cuatro estarán hechos de concreto y cuatro de diversos materiales que permitan ver a través del muro, y deberán tener una altura de 30 metros y medir entre nueve y 30 metros.

Según Proceso, se contempla que los trabajos concluyan el jueves 26 de octubre, luego de lo cual un comité de selección tendrá de 30 a 60 días para elegir el modelo o los modelos ganadores. Ese comité estará conformado por elementos de la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales de seguridad.