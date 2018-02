Una comunidad de Nueva Jersey recaudó un poco más de 5,000 dólares para llevar al chofer del autobús de su escuela local, que es fanático de los Philadelphia Eagles, al Super Bowl, que se celebrará este domingo cuatro de febrero en Minneapolis.

Lo lograron gracias a una campaña de GoFundMe, con la que contaron la historia de Gary Kelmer, un hombre de 66 años que ha trabajado como conductor de autobús por 20 años. Tanta es su pasión por los Eagles, que durante sus rutas escolares ha enseñado a los niños cánticos de su amado equipo.

“La mañana después de que los Eagles ganaron la NFC, fui a felicitar al Sr. Gary en el autobús y él estaba literalmente llorando de emoción y me dio el mayor abrazo. Le dije a mi marido esa noche que si de alguna manera ganara un boleto para el Super Bowl, se lo daría al Sr. Gary. Sugirió que comenzara una página Go Fund Me para ver si podíamos recaudar suficiente dinero, ¡así que juntos creamos esta página!”, cuentan Izaak y Amy Smith, quienes abrieron la recaudación.



“Estamos muy bendecidos de tener un conductor de autobús tan maravilloso. Uno que mantiene a nuestros hijos a salvo, pone la música “más cool” según mis hijos, reparte caramelos los viernes, y deja que mi loco de cuatro años hable por el altavoz”, escribió la pareja en la publicación.

Una vez lograda la meta, la comunidad se reunió en la última parada de su trayecto para sorprenderlo con boletos, pasajes aéreos y jerseys personalizados para él y su esposa. Un canal local logró captar el momento en donde el hombre emocionado solo podía decir “oh boy, oh boy, oh boy”.