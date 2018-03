Para evitar desperdiciar el dinero, es importante que aprendas a conocerte financieramente. Si no lo has hecho, es momento para que lo hagas. Tan solo empezando a conocerte en el manejo del dinero, puede cambiar radicalmente tu vida financiera.

¿Sabes cuáles en que se diferencian tus gastos necesarios y los lujos?

Si lo sabes a la perfección, vas por buen camino. Si no, has encontrado la principal barrera que no te permite ahorrar.

Lo primero que puedes hacer es hacer una lista con todos los gastos que tienes en el mes. Luego escribe los ingresos mensuales y resta tus gastos a tus ingresos. Analiza cuánto dinero te debería sobrar en el mes. Si descubres que te está sobrando pero aún así no tienes nada en tu cuenta, enciende las alarmas. Probablemente estás desperdiciando tu dinero.

¿Cómo dejar de desperdiciar y empezar a ahorrar?

La buena noticia es que nunca es tarde para cambiar este hábito. Ni siquiera si estás sumergido en las deudas. Si las tienes, aún con mayor razón debes cambiar tus malos hábitos financieros.

Lo primero que debes hacer es cambiar el chip que hay en tu cabeza. Reemplaza la palabra gasto, compras, diversión en exceso por la palabra ahorro. No es que no puedas darte gustos de vez en cuando, pero primero controla tu dinero y luego de que eso pase podrás darte esos gustos sin que se noten en tu cuenta. Haz en tu mente la pregunta, ¿esto en verdad lo necesito?

Trata de reducir todos tus gastos del mes, especialmente aquellos que no estás utilizando. ¿Realmente estas usando la suscripción a ese grupo virtual? ¿estás aprovechando la membresía en el gimnasio? ¿En realidad necesitas esa revista que te llega mensualmente pero que utilizas para limpiar los espejos de tu casa?

Estos gastos innecesarios van sumando a tus cuentas por pagar y realmente piensa que estás botando ese dinero.

Cuando vayas al supermercado, mira y compara los productos que están en oferta. También puedes hacer uso de cupones o de descuentos por ser cliente de algún lugar. Si empiezas a tener este tipo de rutinas, pronto le darás más valor al dinero y pasarás de ser un despilfarrador a un ahorrador.

Otra rutina que debes tomar para poder disfrutar mejor de tu dinero sin desperdiciarlo es guardar por lo menos un cinco por ciento de tus ingresos. Tan pronto recibas tu cheque guarda por lo menos ese porcentaje y déjalo como un ahorro de emergencia.

Cada vez que vayas a comprar algo, pregunta en varios lugares. La primera opción no es siempre la más económica para tu bolsillo.

Empieza poco a poco a cambiar tus hábitos y cuando te conozcas a ti mismo, tener el control de tu dinero va a ser cada vez más fácil.

