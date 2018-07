La empresa Pepperidge Farm decidió retirar voluntariamente cuatro variedades de galletas Goldfish en Estados Unidos por temor a que puedan tener salmonella. La marca anunció el lunes que se trata de aproximadamente 3.3 millones de unidades de la merienda afectadas.

La compañía decidió retirar las galletas cuando uno de sus proveedores de ingredientes le advirtió que el suero de leche en polvo que utilizan como condimento podría estar contaminado, según informó la BBC.

Pepperidge Farm informó, en un comunicado, que no hay casos registrados de personas enfermas por sus productos distribuidos en Estados Unidos. También indicaron que ningún otro artículo de su catálogo se vio posiblemente afectado por la bacteria.

Si usted adquirió alguna de las galletas abajo indicadas puede dirigirse al establecimiento en el que lo adquirió y devolver el producto por el que obtendrá un reembolso. Para mayor información puede también comunicarse al servicio al cliente, número 800-679-1791.

Datos sobre galletas Goldfish retiradas por riesgo de salmonella

En el comunicado, la empresa Pepperidge Farms indicó cuáles eran específicamente las variedades de galletas Goldfish que podrían estar contaminadas. Decidieron también publicar las fechas de venta de las unidades, informó la cadena de noticias.

¡Atención! Estos son los productos afectados:

Flavor Blasted Xtra Cheddar

Flavor Blasted Sour Cream & Onion

Goldfish Baked with Whole Grain Xtra Cheddar

Goldfish Mix Xtra Cheddar + Pretzel

Otras galletas también retiradas

Las galletas Goldfish no han sido las únicas retiradas del mercado por posible contaminación por salmonella.

En lo que va de año se han presentado casos similares. Grandes empresas como Mondelez y Kelloggs también se han visto en la obligación de retirar productos por riesgo de que se hayan contaminado.

Kellogg’s Honey Smacks

La Kellogg Company anunció el retiro voluntaria de sus cereales Honey Smacks distribuidos en Estados Unidos por estar contaminados con salmonella. La bacteria ha afectado a 100 personas en 33 estados, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La mayoría de los casos se presentaron en California, Massachusetts, Nueva York y Pensilvania.

Galletas Ritz

El fabricante de Ritz, Mondelez Global LLC, anunció que varios productos de la marca serán retirados voluntariamente en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre una posible contaminación por Salmonella.

El retiro incluye a los populares sándwiches Ritz Cracker y productos Ritz Bitz de queso y sabores de pizza. Estos contienen suero de leche en polvo como ingrediente, que es la fuente de la posible contaminación.

Swiss Rolls

Flowers Foods Inc. está retirando varios Swiss Rolls vendidos en Walmart, H-E-B y otras tiendas bajo el nombre de su marca, debido a que existe riesgo de salmonella. Los Swiss Rolls vendidos bajo nombres como: Sra. Freshley, Great Value, incluso el Old Fashioned Bread del Capitán John Derst podrían estar afectados. El ingrediente posiblemente contaminado es el mismo que en otros casos: suero de leche en polvo.

La salmonela es una bacteria que puede causar fiebre, calambres estomacales y diarrea. Esta enfermedad puede ser fatal para personas con sistemas inmunes débiles. Pero en general, la infección puede curarse rápidamente y no requiere tratamiento.