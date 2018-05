El personal de un Ruby Tuesday’s iluminó el día para una mamá que comía sola en el restaurante, en pleno Día de la Madre.

Barbara Foy se sentía triste después de no recibir ni siquiera una llamada de su hijo con motivo del Día de la Madre, así que fue al restaurante cerca de Surfside Beach, en Carolina del Sur, a almorzar sola el domingo, de acuerdo con WMBF.

“Creo que todos estábamos a punto de llorar al final de la historia”, le dijo a WMBF Lauren Nave, gerente general del restaurante.

“Queríamos asegurarnos de que ella supiera lo especial que era el Día de la Madre”.

Restaurant staff turns Mother’s Day around for mother eating alone https://t.co/QrOyByNRVr pic.twitter.com/nRaOpZdUHX

— WMBFNews.com (@wmbfnews) May 13, 2018