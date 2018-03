Los dos principales partidos en Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre el presupuesto por 1.3 billones de dólares que incluye un gran aumento para el Pentágono y una partida para el muro con México menor a la que quería el presidente Donald Trump.

We must take action to control our borders. This bill begins construction of the wall and increases funding for immigration enforcement, ensuring that detainees are not harbored by sanctuary cities. — Paul Ryan (@SpeakerRyan) March 22, 2018

We are delivering the biggest increase in defense funding in 15 years. Reports of training accidents and incidents point to a readiness crisis, and this bill fulfills our pledge to rebuild the nations military. — Paul Ryan (@SpeakerRyan) March 22, 2018

El acuerdo adjudica fondos hasta septiembre próximo aunque forma parte de un pacto global de presupuesto de dos años que los dos partidos suscribieron en febrero.

Ahora, el Congreso debe aprobar el presupuesto antes de la medianoche del viernes al sábado para que el Gobierno no se quede sin fondos e incurra en el que sería su tercer cierre parcial administrativo desde enero.

El acuerdo alcanzado el miércoles incluye una partida de algo menos de 1,600 millones de dólares para el muro fronterizo, lejos de los 25,000 a largo plazo que pretendía Trump.

Pese a las pretensiones de los demócratas, el acuerdo sobre presupuesto no hace mención alguna a los ‘dreamers’ o ‘soñadores’, jóvenes que llegaron al país de niños y que ahora corren riesgo de deportación por las políticas migratorias de Trump.

Los demócratas condicionaban su apoyo al presupuesto a la regularización de estos jóvenes, pero finalmente cedieron en la negociación.

Asimismo, el acuerdo establece un aumento en el presupuesto de 78,000 millones de dólares para el Pentágono y de 52,000 millones de dólares para programas sociales domésticos.

El presidente Trump presumió haber logrado financiación para iniciar la construcción del muro fronterizo con México.

“He logrado 1,600 millones para empezar el muro en la frontera sur, el resto ya llegará”, afirmó en Twitter.

Got $1.6 Billion to start Wall on Southern Border, rest will be forthcoming. Most importantly, got $700 Billion to rebuild our Military, $716 Billion next year…most ever. Had to waste money on Dem giveaways in order to take care of military pay increase and new equipment. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo estar satisfecho del acuerdo pese a las concesiones.

Cada proyecto de ley requiere un compromiso, y en este proyecto de ley hubo muchos, pero al final del día, los demócratas nos sentimos muy bien porque muchas de nuestras prioridades para la clase media fueron incluidas. 1/2 — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 22, 2018

Desde el financiamiento para combatir la crisis de opioides hasta la banda ancha rural, y de los préstamos estudiantiles hasta el cuidado infantil, este proyecto de ley pone a los trabajadores y las familias primero. 2/2 — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 22, 2018

“Cada proyecto de ley requiere un compromiso, y en este proyecto de ley hubo muchos, pero al final del día, los demócratas nos sentimos muy bien porque muchas de nuestras prioridades para la clase media fueron incluidas”, dijo en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, también mostró satisfacción por el acuerdo alcanzado: “Este proyecto cumple con nuestra promesa de reconstruir las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”.

Se espera que las dos cámaras legislativas den su visto bueno al acuerdo este viernes, aunque el voto en la Cámara Baja podría adelantarse este jueves.

Lo que no está claro todavía es si el senador republicano Rand Paul, que se opone al aumento del gasto en las cuentas, repetirá la maniobra dilatoria que en febrero provocó un cierre parcial administrativo por falta de fondos durante unas horas.