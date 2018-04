Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han vinculado a la lechuga romana picada comprada en tiendas de Yuma, Arizona, con un brote de E. Coli que ha enfermado a docenas de personas en 11 estados, informó la agencia el viernes.

Veintidós personas han sido hospitalizadas, incluidas tres que desarrollaron un tipo de insuficiencia renal, según los CDC.

Los estados afectados incluyen a Washington, Idaho, Missouri, Illinois, Michigan, Ohio, Pensilvania, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

No se han reportado muertes relacionadas con el brote. La agencia todavía no ha identificado al cultivador ni a una marca común, y está instando a la gente a no comer lechuga picada del área de Yuma.

Los síntomas de una infección por E. Coli varían, pero a menudo incluyen calambres estomacales severos y diarrea (a menudo con sangre).

La mayoría de las personas mejora en cinco a siete días. Las infecciones pueden ser leves, pero también pueden ser graves e incluso poner en peligro la vida.

Si cree que tiene E. Coli, el CDC recomienda que hable con su médico o con el departamento de salud pública y anote lo que comió la semana previa a la que se enfermó.

Las personas comenzaron a reportar enfermedades que son parte del brote entre el 22 de marzo y el 31 de marzo.

Cómo reducir el riesgo de infección por E. coli

Para reducir su riesgo de una infección por E. Coli, usted debe:

Lavarse bien sus manos, después de usar el baño o cambiar pañales, antes y después de preparar o comer alimentos, y después del contacto con animales.

Cocinar bien las carnes para matar los gérmenes dañinos.

Lavar bien los mostradores, las tablas de cortar y los utensilios después de tocar la carne cruda.

Lavar las frutas y vegetales antes de comer.

Evitar la leche cruda, otros productos lácteos no pasteurizados y los jugos no pasteurizados.

No preparar alimentos o bebidas para otros si está enfermo.

