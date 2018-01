La escasez de trabajadores agrícolas en Estados Unidos habría dejado a algunos empleadores sin más opción que cruzar la frontera con México para reclutar la mano de obra que tanto necesitan.

Algunos empleadores en la industria del vino en California conducen dos horas a Stockton para encontrar trabajadores agrícolas, reportó Times Record.

El gerente de Vineyard, Chris Bowland, manejó el año pasado casi 2,000 millas para llegar a pequeños pueblos en el estado mexicano de Michoacán, donde reclutó a una docena de trabajadores agrícolas a quienes invitó a trabajar en EE. UU. bajo el programa federal de visas llamado H-2A.

De acuerdo con la base en datos del Departamento de Trabajo esa fue la primera vez que Bowland participó en el programa de trabajadores extranjeros que ayudó a impulsar la economía de California durante el 2017, reportó Times Record.

El trabajo investigativo de Times Record, propiedad de Los Angeles Times, arrojó que el año pasado productores y contratistas habrían reclutado 14,252 trabajadores extranjeros.

Este año el reclutamiento de trabajadores extranjeros en California, en su gran mayoría de México, creció en 3,121 trabajadores, un 28 por ciento más que el año anterior, y casi tres veces la tasa de crecimiento nacional, según los datos analizados por Times Record.

CALIFORNIA ENTRE LOS PRIMEROS

California ocupa el quinto lugar entre los estados que contratan trabajadores extranjeros, con Georgia y Carolina del Norte encabezando la lista del Departamento de Trabajo, asegura el medio de investigación.

El aumento llega incluso cuando la administración Trump ha prometido tomar medidas drásticas contra los trabajadores extranjeros, como parte de su agenda “América Primero”, con el objetivo de abrir más puestos de trabajo para los ciudadanos de EE.UU.

Sin embargo, los trabajadores estadounidenses no se han presentado a buscar trabajo en el campo, a pesar de que los salarios aumentaron un 13 por ciento entre 2010 y 2015, el doble de la media del salario en el estado, según el análisis del Times Record.

Esa escasez de mano de obra habría llevado a Bowland a satisfacer su curiosidad sobre las áreas rurales donde vivían muchos de sus trabajadores.

“Siempre quise ver de dónde vienen estos muchachos, ver su ciudad natal y conocer a su familia. Así que fue una especie de lista de cosas que quería hacer. El reclutamiento fue algo secundario”, dijo Bowland a Times Record.

INCREMENTO EN SALARIOS

Bowland emplea a unas 120 personas en una temporada para trabajar en alrededor de 500 acres de viñedos, además aseguró a Times Record que ofrece a los lugareños de $14 a $15 por hora.

Eso no es mucho más de lo que tendría que pagar a los trabajadores invitados este año: el mínimo federal para los empleados huéspedes extranjeros en California aumentó a $ 13.18, un poco más que los $ 12.57 del año pasado, asegura el diario.

Ese aumento del 4.85 por ciento que entró en vigor a principios de este mes, marca el tercer año consecutivo en que los salarios de los trabajadores huéspedes aumentaron a tasas superiores al crecimiento salarial promedio del estado. Desde 2013, el mínimo federal obligatorio para los trabajadores invitados en California ha aumentado un 22 por ciento, según datos del Departamento de Trabajo de los EE.UU. analizados por Times Record.

El salto salarial en California fue excedido solo por Hawái y la región de Oregon-Washington. Los salarios son un poco más altos que en estados donde dominan la industria ganadera y la de granos, y en el noroeste, donde la industria de la fruta ha acelerado la contratación de trabajadores invitados, informó Times Record.

Bowland no duda pagar $ 13.18 para los trabajadores de Michoacán, quienes comenzarán en abril y regresarán a sus hogares en octubre. Bowland tendrá que proporcionar transporte para llevarlos a Santa Rosa, así como vivienda, una vez que estén en EE. UU. Esos gastos deben traer sus verdaderos costos por hora a por lo menos los $15 que ofrece a los trabajadores locales, si es que puede encontrarlos.

Guadalupe Sandoval, directora general de la Asociación de Contratistas de Trabajo Agrícola de California, dijo a Times Record que el aumento salarial de los trabajadores huéspedes de California perjudicará a las regiones que todavía ofrecen a los residentes locales el salario mínimo de $10.50 a $11, como el Valle Central.

“Es un buen incremento. Pero si estás en Santa Rosa, eso es probablemente $ 2 a $3 por debajo del salario regular”, aseguró Sandoval al medio de investigación.

Incluso a $16 por hora, los contratistas y propietarios de viñedos no pueden llenar su equipo de trabajo, dijo Sandoval.

“Hay muchos buenos empleos, pero no en áreas donde es posible vivir. Ahora los trabajadores conducen dos horas en cada sentido”, afirmó Sandoval al Times Record.

Esa brecha de asequibilidad solo se ha agudizado en el estado del vino, donde los incendios arrasaron 10,000 hogares el año pasado. La renta media en el condado de Sonoma aumentó un 36 por ciento a $3,224 por mes desde septiembre, antes de los incendios, según Zillow Research.

Una vez que el esfuerzo de reconstrucción se pone en marcha, la industria de la construcción puede atraer a los trabajadores fuera de los viñedos.

“Tendrás una gran demanda de mano de obra semi y no calificada en la industria de la construcción. Si eso no fue lo suficientemente malo, simplemente legalizamos la marihuana, y están construyendo invernaderos como si no hubiera un mañana. Van a necesitar personas para trabajar en esos invernaderos”, comentó Bowland a Times Record.

Este fin de semana, Bowland regresará a Michoacán.

“Probablemente tengo 20 personas esperándome. Y probablemente tendré 20 o 30 más en una hora”, concluyó Bowland en su entrevista al medio de Los Ángeles.