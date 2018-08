México y EE.UU. han unido fuerzas en los últimos días para alcanzar un acuerdo con respecto al TLCAN. De esta forma, Canadá se ha quedado al margen de las negociaciones.

Este martes, tres personas cercanas a los acuerdos del TLCAN señalaron que el país canadiense ha quedado de lado, de acuerdo con información divulgada por Bloomberg.

La ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, comentó que el representante comercial de EE.UU. Robert Lightizer prefiere enfocarse en las relaciones con México.

Además, señaló que Lightizer no cuenta con la disposición de relacionarse con Canadá en este momento.

Esta delicada información fue producto de fuentes que optaron por quedar en el anonimato.

Cabe recordar que, la ministra canadiense estuvo en México hace pocos días.

Este acercamiento por parte de Freeland con el país azteca, estuvo influenciado en cierta medida por la resolución de EE.UU. de excluir a Canadá de los acuerdos.

I was pleased and privileged to meet #Mexico President-elect Andres Manuel @lopezobrador_ today. @Bill_Morneau, @jimcarr_wpg and I congratulated him on his recent election and spoke about how we look forward to continued, close collaboration. 🇨🇦🇲🇽 pic.twitter.com/eIUeQqDpF8

— Chrystia Freeland (@cafreeland) July 26, 2018