México ha propuesto una oferta en reglas de origen, que incluye la opción de que el 20 por ciento de un automóvil se fabrique en regiones donde los trabajadores del sector tengan mejores salarios, según personas familiarizadas con el tema.

La administración del presidente Donald Trump ha exigido que el 40 por ciento del valor de un automóvil se realice con mano de obra altamente remunerada (como la de EE.UU.).

Funcionarios estadounidenses y mexicanos se han reunido esta semana en Washington, en un esfuerzo por romper una barrera en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El tema de los automóviles ha sido un punto clave en nueve meses de conversaciones entre Estados Unidos, México y Canadá para revisar la actualización del TLCAN.

Este esfuerzo por avanzar en la discusión se da en un momento en el que la administración de Trump compite contra el reloj, para alcanzar un acuerdo de TLCAN que podría ser aprobado por el Congreso antes de las elecciones de mitad de periodo en noviembre.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2018