Registran aumento en precio de viviendas en Florida

Tres áreas metropolitanas de Florida registraron incrementos en el precio de las viviendas durante el 2016, informa Centro Tampa.

Según el medio digital, las transacciones inmobiliarias en las ciudades de Jacksonville, Orlando y Tampa registraron un incremento de dos dígitos en el ejercicio fiscal anterior.

Los datos fueron proporcionados por la firma de bienes raíces Attom Data Solutions, entre los que se destaca que los precios de la vivienda en Tampa son un 14 por ciento más altos; en Jacksonville fue casi de un 13 por ciento y en Orlando, las casas aumentaron su precio al menos en un 10%.

Tampa Bay home prices in 2016 saw biggest gain in six years but will 2017 be as strong? https://t.co/RarnUxjOCw pic.twitter.com/HQvA2jJuBe

— Tampa Bay Times (@TB_Times) February 10, 2017