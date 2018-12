Los regalos más devueltos después de Navidad (VIDEO)

Si ya tienes el obsequio para tus seres queridos o piensas comprarlo pronto, recuerda guardar la factura, por si caes en las estadísticas de los regalos más devueltos después de Navidad.

Aunque te esfuerces por conseguir el regalo perfecto para alguien, tal vez a esa persona no le agrade, por lo que terminarás regresando a la tienda para cambiarlo por otro o para pedir que te reintegren tu dinero, si cumples con los requisitos del negocio.

En Estados Unidos, después de Navidad, las tiendas suelen registrar un porcentaje de obsequios devueltos por distintas circunstancias.

Para que no gastes a la ligera, considera que tradicionalmente los regalos más devueltos después de Navidad son ropa y calzado, juegos de video, artículos de decoración para el hogar, joyería, velas y vasos y copas de vidrio o cristal.

Los peores juguetes navideños

Si piensas regalar algún juguete a niños, también asegúrate de que no estén en la lista negra de esta fecha.

Una ‘garra’ de Pantera Negra y una espada de plástico de los Power Rangers encabezan la lista anual de los peores juguetes para Navidad de acuerdo con un grupo de seguridad para el consumidor en Estados Unidos, reseñó AP.

World Against Toys Causing Harm, conocido por sus siglas en inglés W.A.T.C.H, presentó el mes pasado su 46ta lista anual de los 10 “peores juguetes” en el Hospital Infantil Franciscano de Boston.

Joan Siff, presidenta de la organización sin fines de lucro, dijo que muchos de los juguetes en la lista representan distintos riesgos, como de ahogamiento y oculares, así como distintas amenazas que surgen cada año a pesar de los esfuerzos del grupo.

Según el reporte de AP, Siff aconsejó a los padres de familia que compren “a la defensiva” y no se vean engañados por una falsa sensación de seguridad solo porque el juguete sea de una marca reconocida o se venda en una tienda establecida. En Estados Unidos, cada tres minutos ingresa un niño a un hospital con una lesión relacionada al uso de algún juguete, según el Center for Injury and Research del Hospital Infantil Nacional.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >