Reforma fiscal de Trump anularía orden de tener seguro médico o pagar multa

Los republicanos no lograron su deseo de revocar la Ley de Cuidado de Salud Asequible promulgada por el expresidente Barack Obama, pero la propuesta de reforma fiscal que avanza hacia una votación final en el Congreso elimina su cláusula más impopular: la orden de que prácticamente todos los estadounidenses tengan seguro de salud.

Políticamente, esta decisión es un triunfo para los republicanos, que de otra manera tendrían poco que presumir después de hablado tanto sobre ‘Obamacare’.

Pero si los cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, organización no partidista conocida como CCO por sus siglas en inglés, son correctos, esto conllevaría a que más gente esté sin seguro y a que las primas suban para aquellos que compran pólizas personales de seguro.

Y el Congreso podría tener entonces que considerar otras maneras de tratar de que la gente compre seguros de salud.

La CBO calcula que revocar esta orden haría que más gente apueste a quedarse sin seguro de salud, lo cual aumentaría la cantidad de estadounidenses sin seguro en 4 millones en el 2019 y en 13 millones de aquí a una década. El gobierno federal ahorraría unos 338,000 millones en una década debido a que menos gente buscaría cobertura subsidiada bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Pero las primas de planes individuales aumentarían en un 10% porque la gente que se quedaría sin seguro estaría propensa a enfermarse.

Expertos independientes debaten el efecto preciso de este cambio, resaltando que con unas 28 millones de personas que aún no tienen seguro, la llamada orden individual al parecer no trabajó muy bien desde el principio.

“Las cifras no están claras sobre la magnitud del efecto de la orden individual”, dijo Larry Levitt, de la Kaiser Family Foundation, organización no partidista. “Creo que es probable que varios millones de personas más se queden sin seguro si es que se revoca la orden individual pero no tanto como la CBO lo proyecta. Las primas de seguro ciertamente subirán”.

Otras partes importantes del ‘Obamacare’ quedarían invariables, incluyendo los subsidios para primas, protecciones para la gente con condiciones médicas preexistentes y el requisito de que las aseguradoras cubran una amplia gama de beneficios “esenciales”. Se prevén pocos cambios en los planes de empleadores, el pilar de trabajadores y sus familias.

La orden de tener seguro se hace cumplir a través de multas que las cobra el IRS. Evidencias anecdóticas indican que muchas de las personas que han estado pagando las multas son los trabajadores con ingresos modestos, grupo que la ley de salud tenía intenciones de ayudar.