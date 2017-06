Raúl Mejía: Derribó los muros del idioma, el dinero y los papeles para construir un futuro exitoso (VIDEO)

Raúl Mejía llegó de Hidalgo, México a Estados Unidos, persiguiendo su sueño de crear una compañía de construcción, sin dinero, ni documentos y sin hablar inglés. Sin embargo, estas no fueron barreras para él, quien decidió aventurarse a cruzar la frontera dejando su tierra y su familia, sin tener ninguna garantía. Vino con la idea de ganar porque perder no estaba en sus planes.

“Lo más difícil de llegar aquí, es lo que nos pasa a todos. Tenemos que dejar nuestro pueblo, nuestras familias”

Raúl tardó mes y medio tratando de arribar y tuvo que hacer varias paradas antes de llegar a su destino, ya que no contaba con dinero para pagar su recorrido. Luego de ese duro viaje, llegó a Carolina del Sur pero conseguir trabajo estaba difícil. Tuvo que mudarse a Tennessee, donde trabajó en una granja por tres meses hasta que se encontró con unos primos que lo introdujeron en el campo de la construcción. Su sueño había empezado a hacerse realidad, por lo menos ya estaba trabajando en el área que tanto anhelaba.

Infortunadamente, por falta de documentos, el mexicano se quedó sin trabajo, pero esto lo impulsó a golpear puertas en compañías más grandes, buscando una oportunidad de aprendizaje. Una reconocida empresa, le dio la oportunidad y luego de mostrar su talento y compromiso con el negocio, se convirtió en empleado de confianza.

Fuertes barreras tuvo que enfrentar este emprendedor para poder llegar donde está. El idioma fue una de ellas, pero según él, no fue un obstáculo para detener su sueño. Empezó a estudiar en una escuela pero el trabajo era muy demandante y no le daba tiempo. Además, era muy costoso y ya con el resto de sus deudas no le alcanzaba. “El inglés fue una barrera al principio y todavía, pero mi escuela principal fue la calle y no dejé que eso me detuviera”, dijo sonriendo.

Raúl trabajaba largas jornadas pero eso no era suficiente para pagar todas sus deudas que para la época eran alrededor de 4,000 dólares. Ahí fue cuando descubrió que había llegado su momento. Ya estaba listo para independizarse y arriesgarse a empezar lo propio. Fue así como junto a su esposa comenzó a abrirse camino como dueño de su propio negocio.

“Mucha gente me decía, ¿cómo le vas a hacer? No tienes ni papeles, ni dinero, ni el idioma… si muchos que son de aquí no lo logran, ¡imagínate tú!”

Pero así como mucha gente le decía que no iba a ser capaz, otros creyeron en él y empezaron a contratarlo con pequeños trabajos y cuando se dio cuenta ya contaba con cerca de 30 empleados. Su empresa factura millones de dólares al año.

Este mexicano nunca ha perdido la esperanza. Ha luchado fuertemente por lo que ha soñado pero aún hay algo que le queda por cumplir, el cual es su objetivo principal: “No sueño con dejarle dinero a mis hijos. Sueño con darles una buena educación. No hay barrera que valga la pena para detener nuestros sueños”.

