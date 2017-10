Raúl de Molina da ‘cachetada con guante blanco’ a quien lo cuestionó por donativos (FOTOS Y VIDEO)

Luego de que en días pasados cuestionaron a Raúl de Molina si había hecho algún donativo, el famoso ‘Gordo’ parece responder con una ‘cachetada con guante blanco’, al poner manos a la obra y lanzarse él mismo hasta Puerto Rico.

El conductor de El Gordo y la Flaca compartió fotos y videos en su cuenta de Instagram, sobre el viaje que emprendió este martes con rumbo a la isla del encanto, donde se le ve cargando cajas para subirlas al avión con ayuda para los afectados por el huracán María.

Mientras la gran mayoría de sus seguidores le agradecieron el apoyo, otros le reclamaron que por qué no ayudó a México y muchos más dudaron de su acción.

¿A eso fuiste a tomarte fotos?, le cuestionó una usuaria en la foto que compartió de su paso por las comunidades de Naranjito y Comerio.

“Puro show aprovechando sus cámaras, hagan las cosas sin tonto alboroto”, pidió otro usuario en la cuenta de El Gordo y la Flaca, que también compartió las fotos de Raúl.

“Me cae de a mad… que el panzón solo va nomás a pasar el rato y tener algo para el programa, solo dos cajitas carga para que salga bien la fotito y digan cómo ayuda el panzón, sorry, pero se ve que solo miras a la cámara, ayuda sin mirar a los lados, pero no, solo para quedar bien lo haces”, escribió otra usuaria.

En el ares de Naranjito y Comerio en las isla de #PuertoRico hoy en la mañana con #SomosHealthcare Una publicación compartida de Raul De Molina (@rauldemolina) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 5:21 PDT

Pero no faltó quién saliera en su defensa: “La gente critica tanto a Raúl, por lo que dice, por su físico, su manera de ser, pero nunca les gusta aceptar o ver el lado bueno y humano de las personas… Raúl tiene un gran corazón y la pose no es solo para la foto, por lo menos llegó a la isla y seguramente su aportación será importante, ¡bien por ti Raulito! Yo sí aplaudo que seas un buen ser humano ¡porque sí me gusta reconocer el lado positivo de los demás!”.

“Muchas gracias por ir a PR, es de sabios rectificar. Hacía falta ver que todos los que tienen sus programas de TV, pongan un granito de arena por nuestra isla. Aunque no veo Univisión, vi la foto de usted en PR. Muchas gracias por su ayuda. Es bueno que vean personalmente cómo está nuestra isla y vean la necesidad”, agregó alguien más.

“Gordito lindo dinos cuándo vas también a México a llevar ayuda”, le cuestionó otra seguidora.

“¿Y para México? ¿Por qué hay tantos artistas ayudando solamente a Puerto Rico? ¡También México necesita ayuda!”, preguntó uno más.

A lo que no faltó una pronta respuesta: “Porque los artistas son boricuas y los mexicanos ¿qué han hecho por México?, pregúntales a ellos”.

“No es obligación darle a México, cada cual le da a quien quiere, ¡no es muy difícil de entender! A reclamar para otro lado mija”, escribió otra usuaria.

Llegamos a #PuertoRico con #SomosHealthCare y el #DrRamonTallaj y esta noche nos dirigimos a #Comerio y #Naranjito Una publicación compartida de Raul De Molina (@rauldemolina) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 11:48 PDT

Mientras que otra seguidora pidió: “No sean abusadores, el ‘Gordo’ de Molina no puede cargar porque tiene un solo riñón. Tengan conciencia”.

Ahí esta @rauldemolina en acción llegando a #puertorico 👏🇵🇷 #unidosporpuertorico 🤝 #unidosporlosnuestros Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 9:26 PDT

Cabe recordar que, hace unos días Raúl de Molina compartió una imagen donde aparece desayunando junto a su familia y una usuaria le cuestionó “Hola ‘Gordo’ y tú qué has hecho para ayudar?, ponte con algo de DINERO para la gente que lo necesita”; a lo que el conductor de Univisión respondió: “Primero es una falta de respeto que tú me preguntes que yo he hecho, por cierto estoy seguro que muchísimo más que tú”.