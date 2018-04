Rafael Caro Quintero reveló que tras su liberación tuvo encuentros con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán antes de ser recapturado, y con el hermano de este, Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, pero sostuvo que él ya no está en el negocio.

En una entrevista difundida por el portal de Aristegui Noticias, el famoso exnarcotraficante mexicano aclaró que “miente quien esté diciendo” que el hermano del ‘Chapo’ Guzmán lo buscó para hacer negocios a principios de 2017.

“Lo saludé hace años, cuando salí (de la cárcel), vino a saludarme, estuvimos platicando una media hora y se fue”, dijo Caro Quintero, quien aclaró que en ese momento no hubo ninguna propuesta de negocios: “Nada, nada, nada”.

“Me dijo que sabía que yo no trabajaba y que no quería trabajar, y le dije lo que le había dicho a su hermano y al señor (Ismael ‘Mayo’) Zambada, que era la verdad”.

Cuestionado sobre si es verdad que le debe dinero al ‘Chapo’ Guzmán, Caro Quintero respondió: “Yo a Joaquín de droga, ni de nada le debo ni un peso partido por la mitad, nos conocimos desde hace muchos años, igual que al señor Zambada, mis respetos para ellos, hasta ahí, yo no he hecho ningún negocio con ellos y hoy que salí, no quiero saber nada de drogas y hasta me molesta a veces que se hable de mí”.

Caro Quintero fue liberado en el año 2013 y después de eso ha habido varios intentos por regresarlo a la cárcel, pero es tajante al decir “de qué manera quieren que les explique o que les diga, de qué manera, no soy narcotraficante, fui, ya pagué, déjenme en paz”.

Y es que el expresidiario aseguró que ha habido fuertes operativos en su contra, “de que me persiguen, me persiguen… entonces me pregunto yo ‘¿hasta cuándo?, ¿por qué?’”.

Al ser cuestionado si alguien lo presiona para volver al negocio de la droga, Caro Quintero aseguró: “Ya tengo unos añitos de vida, no soy un niño pa’ que me maneje nadie, sé bien lo que quiero y sé bien para dónde voy, poco o mucho que me quede de vida quiero vivir en paz, pero que me dejen en paz, yo creo merecemos una segunda oportunidad”.

