El futbolista Rafa Márquez se encuentra inmerso en un nuevo escándalo y es que su expareja, Adriana Lavat, lo acusó en una entrevista con “Al Rojo Vivo” de no cumplir con la manutención de sus dos hijos por varios meses, sin embargo el futbolista le pagó de inmediato y a la actriz no le quedó más remedio que reconocer que así pasó y hasta le agradeció.

El abogado de Márquez fue el encargado de responder a las serias acusaciones de Lavat, asegurando que pese a los problemas que aún presenta el futbolista en México y Estados Unidos, él siempre ha tratado de cumplir con sus obligaciones económicas.

José Luis Nasa, abogado del futbolista, aseguró que su representado nunca pretendió dejar de cumplir con el pago de la pensión alimenticia de sus dos hijos, tal y como lo acusó la actriz Adriana Lavat, su exesposa.

El abogado reconoció que hace tres meses, cuando las cuentas bancarias del futbolista fueron congeladas luego de que el gobierno de los Estados Unidos lo acusara de supuesto lavado de dinero, Márquez tuvo problemas para cumplir distintas obligaciones económicas, pero que gracias a nuevos ingresos pudo pagar algunas, incluida la pensión alimenticia de sus dos hijos.

“Eso demuestra a una persona que no quiere dejar desamparados a sus hijos”, fueron las palabras del representante legal de Márquez.

Por su parte, Adriana Lavat aseguró que luego de su entrevista con “Al Rojo Vivo” se le realizaron los pagos pendientes de tres meses de manutención de sus hijos, incluida la colegiatura de su hija Rafaela: “Antes de ir a la entrevista se hizo el pago por el cual yo empecé todo esto, que fue el detonante, que fue la colegiatura, está pagado antes de ir a la entrevista, no se comentó ahí por lo que sea, pero gracias a Dios tengo esta oportunidad y todo está empezando a fluir a partir de que yo puse la demanda correspondiente”.

Una publicación compartida de Al Rojo Vivo (@alrojovivo) el 14 de Dic de 2017 a la(s) 1:05 PST

Lee también: Dayanara Torres envía conmovedor mensaje tras muerte de su padre

El abogado de Rafa Márquez aseguró que él personalmente pagó la colegiatura de la hija del futbolista desde el nueve de noviembre, en calidad de préstamo, mientas logran liberar alguna de las cuentas bancarias del mexicano.

Nasa también explicó que ahora buscarán que un juez reduzca la pensión alimenticia de 7,500 dólares que paga Rafa Márquez a Adriana Lavat, tomando en cuenta que ahora vive en México y que uno de sus hijos está bajo el cuidado del futbolista.

Una publicación compartida de adriana lavat (@adrianalavat) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 11:34 PDT

Sin embargo el futbolista no se quedará tranquilo, pues luego de que finales de la semana pasada se dio a conocer que Adriana Lavat interpuso una demanda en contra de Rafa Márquez debido a que, supuestamente, no ha pagado la manutención de sus dos hijos desde hace tres meses. Sin embargo, el futbolista no piensa quedarse con los brazos cruzados y ha decidido responder a las acusaciones de su ex de la misma forma que ella.

Según se ha dado a conocer, el capitán de la Selección Nacional argumenta en su querella que la actriz violó el acuerdo que tenían cuando se divorciaron, pues el divulgar ante los medios de comunicación la información acerca de sus acuerdos financieros estaba estrictamente prohibido.

Asimismo, se afirma que un juez aprobó la solicitud del michoacano de reducir la pensión que debe enviar mes con mes, por lo que la guerrerense debía regresarle casi 20 mil dólares y únicamente le dio la mitad. Además, se dictaminó que ella es quien debe pagar la colegiatura de sus hijos, pero hasta ahora no lo ha hecho.

Este no es el único problema legal al que Rafa se enfrenta, pues cabe recordar que a principios de agosto fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto con Julión Álvarez de supuestos nexos con el narcotráfico, por lo que algunas de sus cuentas bancarias permanecen congeladas. (Con información de Mezcalent.com)