Las políticas que busca aplicar el presidente Donald Trump no solo tienen en la mira a los inmigrantes que hayan solicitado ayuda del gobierno, sino también aquellos que no hablen bien inglés.

Así lo reveló el diario The Washington Post, que asegura tener el borrador de una propuesta del presidente Trump que busca catalogar como ‘cargas públicas’ a los inmigrantes que hayan usado beneficios del gobierno y busquen solicitar visas o una residencia legal permanente, mejor conocida como Green Card.

El medio Vox ya había revelado parte del plan en febrero pasado, pero el nuevo borrador revela que el gobierno buscará establecer reglas que perjudiquen las solicitudes de quienes no manejan el idioma inglés y hasta quienes tengan condiciones médicas que no puedan costear, de acuerdo con Univisión Noticias.

El nuevo borrador que obtuvo The Washington Post y que contiene 223 páginas, muestra que el gobierno busca asegurar que quienes obtienen visas o Green Cards tengan altos niveles de educación, sepan inglés y sean saludables, entre otras cosas.

El manejo del inglés “también es relevante” a la hora de determinar si alguien podría convertirse en una carga pública, pues afecta su empleabilidad.

“La gente con la más baja habilidad de hablar inglés tiende a tender la más baja tasa de empleo, la más baja tasa de empleo a tiempo completo y las más bajas ganancias medias”, detalla el documento.

“Un extranjero tiene un alto riesgo de convertirse en una carga pública si tiene una condición médica y no puede mostrar evidencia de tener un seguro de salud no subsidiado, o la posibilidad de obtener un seguro de salud no subsidiado, o de otros medios no gubernamentales para pagar su tratamiento”, agrega el documento.

“La inhabilidad de pagar una tarifa por un beneficio migratorio sugiere una inhabilidad de ser autosuficiente”, también plantea el documento.

El plan aún no ha sido enviado oficialmente al registro federal y no entraría en vigor hasta que eso suceda. Un portavoz del DHS aseguró al Washington Post que “cualquier borrador que circula internamente es considerado previo a la decisión (final) y no aprobado para su presentación a la Oficina de Administración y Presupuesto”.

Pero otra fuente dijo al diario que el documento está completo y solo falta la firma de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Actualmente, la ley de inmigración permite que el gobierno considere cinco factores para verificar si un inmigrante podría convertirse en carga pública: su edad, su salud, su estatus familiar, sus finanzas y su nivel educativo o destrezas.