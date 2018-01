Los inmigrantes beneficiados con la visa H-1B podrán esperar su extensión dentro del país sin temor a ser deportados. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), ha dado un alivio a miles de trabajadores especializados que actualmente esperan su renovación o su tarjeta de residencia permanente.

Según el portal TechCrunch, USCIS aseguró que aún no existe ningún cambio al reglamento vigente y mucho menos que las personas que están aguardando por su extensión o residencia permanente, deban abandonar del país mientras esperan respuesta.

Todo se originó luego de que un reportaje del Miami Herald dijera que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos estaba analizando la posibilidad de eliminar el beneficio de extensión y que las personas que estuvieran esperando su tarjeta de residencia, deberían regresar a sus países hasta obtener una respuesta afirmativa.

Sin embargo, fuentes del gobierno como Jonathan Withington portavoz de USCIS no han descartado que el presidente Donald Trump quiera hacer cambios drásticos para los inmigrantes que tengan permisos de trabajo, bajo la premisa de su gobierno “contrata Americano, compra Americano”.

La eliminación de la visa H-1B dejaría en el limbo alrededor de 800,000 trabajadores especializados.

Esta fue la aclaración que publicó TechCrunch acerca de las aclaraciones hechas por el portavoz de USCIS.

“No tenemos libertad para discutir ninguna parte de los procesos previos a la toma de decisiones; sin embargo, todas las reglas propuestas se publican en el registro federal y USCIS publica todos los memorandos de política en nuestro sitio web”

Incluso si lo fuera, tal cambio probablemente no resultaría en que estos titulares de visa H-1B tengan que abandonar Estados Unidos porque los empleadores podrían solicitar extensiones de un año bajo la sección 106 (a) – (b) de la AC21 “.

Por otro lado, los jóvenes dreamers también se encuentran a la espera de una vía que los lleve a la naturalización y puedan seguir trabajando y emprendiendo en Estados Unidos. Si embargo, Donald Trump ha afirmado que el camino es largo y que la aprobación de DACA dependerá de la seguridad en la frontera.

The United States needs the security of the Wall on the Southern Border, which must be part of any DACA approval. The safety and security of our country is #1! pic.twitter.com/4CFzQXb5aS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018