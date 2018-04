¿Qué es el 401(k)?: 5 datos para saber cómo funciona

¿Qué es el 401(k)? es una de las preguntas que muchos inmigrantes se hacen a medida de que alcanzan cierta edad laboral y los empleadores les ofrecen ese beneficio de ahorro.

El 401(k) es un plan de ahorro para el retiro, es decir una cuenta en donde se coloca el dinero hasta el momento de la jubilación.

Esta cuenta no queda estática, sino que el dinero de ese ahorro, se invierte y crece. El objetivo es que el 401(k) sea el dinero que te permita vivir cuando llegues al momento de tu retiro, que en Estados Unidos ocuure a los 65 años de edad.

Pensar en el momento del retiro es importante aun y cuando falten décadas para ello, entre mejor planees tus finanzas mejores y más tranquilos años de retiro tendrás.

Aquí los 5 datos más importantes para entender un plan de 401(k).

El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) define al plan 401(k) como un plan calificado de compensación diferida. Esto significa que de cada cheque de su sueldo, un porcentaje irá a una cuenta especial de ahorro e inversión, antes de impuestos.

Según 401klatino.com, es el trabajador quien decide cuánto dinero va a poner en su cuenta de ahorro hasta los límites contributivos determinados por el gobierno. En cualquier momento puede agregarle más o menos dinero o parar completamente.

Son las empresas quienes ofrecen la posibilidad de un plan 401(k) a sus empleados. Una de las ventajas del plan 401(k), según el sitio 401klatino.com es que contribuir con dinero “previo a impuestos” (pre-tax) al plan de jubilación reduce los ingresos actuales sujetos a impuestos en la cantidad de salario que se difiera según el plan.

Generalmente se sugiere comenzar a ahorrar el mismo porcentaje que la compañía ofrece, hacer una contribución paralela (company match). A partir de ahí puede ir subiendo el porcentaje hasta lo máximo que le permita su sueldo.

Según la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA por su sigla en inglés) el plan 401(k) posee un administrador externo a la empresa, generalmente una compañía de servicios financieros.

Tu decides cuánto te gustaría aportar a tu plan, de qué manera te gustaría invertir – o reinvertir – esas aportaciones dentro de los límites del menú de inversiones de tu plan, y finalmente de qué manera te gustaría manejar los retiros de tu cuenta. El administrador se ocupa de los detalles administrativos y se asegura de que el plan funcione sin problemas.

