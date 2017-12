¿Qué debe comprar cada mes?

El año está por acabarse y es hora de crear resoluciones. Si entre las suyas ahorrar es de las primeras, debe tener en cuenta que mes a mes hay determinados productos en descuento que le dictan la mejor época para comprar.

Según el medio Consumer Reports, cada mes tiene serios descuentos.

Enero

Enero es el mes de las resoluciones, así que si bajar de peso es una de ellas, está de suerte, ya que las máquinas para caminar y elípticas estarán más baratas. También podrá encontrar básculas, ropa de invierno, televisores y juegos de cama más económicos. ¿Tal vez es una señal de que hay que comenzar el año con cama nueva?

Febrero

Usted pensaría que es el mes para comprar chocolates ¡pero no! Este mes es mejor comprar humidificadores, colchones, implementos para deportes de invierno y si no alcanzó en enero y no aguanta a noviembre, televisores, debe aprovechar los descuentos previos al SuperBowl.

Marzo

Llega la primavera, y ahora si debe comprar chocolates (los que no se vendieron en San Valentín). A su vez es buena idea comprar cámaras digitales y las máquinas elípticas que no se vendieron en las resoluciones de Año Nuevo.

Abril

Abril es el mes de los impuestos, y si usted recibe un cheque en esta época y lo quiere gastar, su hogar es el lugar. Abril es el mes para comprar implementos de jardinería, cortadoras de pasto, taladros y herramientas, aspiradoras y los tapetes para aspirar.

Mayo

Mayo es el mes de la madre, de las nuevas madres mejor. Este mes trae grandes ofertas en sillas y coches para bebés, así como en pinturas y tintes para el hogar, así que si no tiene un bebé en camino dedíquese este mes a renovar su hogar.

Junio

¡Es hora de salir de casa y hacer deporte! Aunque si prefiere renovar su gimnasio en casa, las elípticas y caminadoras también están en oferta. Eso si, no olvide su videocámara para filmar lo que más pueda, quien quita que se convierta en un video viral en Youtube.

Julio

Julio es el mes para reparar su patio, las tablas para el deck, pintura exterior, pintura para madera y el siding para su casa tienen sus precios más bajos en julio. Es también un buen momento para comprar ropa de verano.

Agosto

Los niños están por entrar al colegio, y los precios en útiles escolares están por el piso. A su vez, los deshumidificadores, muebles de exterior y aires acondicionados también los encuentra en descuento.

Septiembre

Septiembre es el mes para comprar electrodomésticos grandes, piense en lavadora, secadora y lavadora de platos. También es un buen momento para cambiar su computador, ya sea portátil o estacionario, incluya la impresora para mejores descuentos.

Octubre

Como el verano llegó a su fin, las cortadoras de pasto y los asadores de gas deben salir de los estantes, aproveche y compre los mejores modelos para su verano del próximo año. Es buena idea también, si usted vive en un lugar donde caiga nieve, comprar una sopladora de nieve.

Noviembre

Noviembre = Black Friday. Ya debería saber que los descuentos no ocurren solo en el último fin de semana del mes, aproveche y cambie su televisor, compre lo que le haga falta en tecnología y aproveche para comprar regalos de navidad por menos.

Diciembre



Si necesita una tableta, audífonos, implementos de cocina o electrodomésticos grandes como la nevera, este es su mes. Guarde un poco de dinero de los regalos navideños y compre un regalo para su hogar o para usted.

Ya lo sabe, desde ropa hasta electrodomésticos, todo tiene su momento apropiado para comprar.

