Los inmigrantes que acepten prácticamente cualquier forma de ayuda pública, incluso deducciones fiscales, podrían verse privados de la residencia legal estadounidense bajo una propuesta que espera la aprobación de la administración Trump.

The Washington Post informó que de acuerdo con un borrador de propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), los trabajadores sociales de inmigración tendrían que considerar una gama mucho más amplia de factores para determinar si los inmigrantes o sus hijos estadounidenses están utilizando los beneficios públicos, o es probable que lo hagan.

