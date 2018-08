“Se siente un ambiente de cierre, están virtualmente casi todos los demás capítulos cerrados, y ya nada más se está armando un paquete de cierre para ver si podemos avanzar en dos fases importantes: la inclusión de Canadá, que parece que será en los siguientes días, y en ese momento ver cómo se aterrizan los 20 capítulos que faltan; Canadá tiene tres o cuatro temas pendientes”, dijo en entrevista Kalach, quien es una de las cabezas del Cuarto de Junto.

Indicó que ha habido avances relevantes en temas como propiedad intelectual y regla de origen automotriz. Sin embargo, en este último tópico aún no se terminan de definir los números y la industria nacional se mantiene negociando y haciendo contrapropuestas.

“No, todavía no (están los números de la regla de origen definidos), en la industria van y vienen, pero ellos tienen el manejo de eso, lo que está haciendo la industria es obviamente analizando toda la huella de las armadoras mexicanas, y está definiendo en dónde se puede mover y cómo, y está haciendo contrapropuestas, entonces eso no se acaba de aterrizar, pero ahí va caminando muy bien”, comentó Kalach.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo el viernes que en la regla de origen del sector automotriz se tienen muchas propuestas en la mesa y hasta que no se encuentre una solución a lo que las partes plantean, no se obtendrá un cierre en uno de los temas más controversiales del acuerdo.

“Hay muchas propuestas, elementos que han sido discutidos, y hasta que no encontremos una solución para todo cerraremos los problemas finales”, señaló al ser entrevistado a su salida de las negociaciones en Washington.

Respecto a la renegociación del acuerdo trilateral, el funcionario aseguró que hay entre 80 y 90 por ciento de avance, pero que estarían pausados hasta que no se resuelvan los temas espinosos.

Sin flexibilidad de Estados Unidos en el TLCAN

A pesar de los avances positivos que Kalach percibe en las mesas de negociación, aseguró que en los temas más complejos aún no ha habido flexibilidad por parte de Estados Unidos; pero la voluntad por encontrar las concesiones en estos tópicos, aseguró, es algo que se definirá hasta el último día de las negociaciones.

“Lo que percibo es que el equipo está trabajando intensamente para cerrar todos los pendientes y todos los capítulos, pero en los temas tóxicos no he visto flexibilidad. Ahora, en los temas tóxicos yo no esperaba ver flexibilidad hasta el último día de la negociación, el día que se sienten los ministros y vayan a un cierre, en ese momento vamos a saber si hay o no cierre”, profundizó.

Guajardo informó el viernes que regresará a Washington esta semana para “seguir trabajando” y tratar de encontrar la solución a los temas pendientes que tienen México y Estados Unidos en el TLCAN. Después de esto, Canadá se podría incorporar a las mesas.

Esta semana se cumple un mes desde que México y Estados Unidos realizan reuniones ministeriales bilaterales. Canadá no se ha sumado aún a las pláticas.