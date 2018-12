Cuando faltan unos días para la Navidad, una compañía de carne de aves pidió retirar del mercado 164,000 libras (74,000 kilos) de productos de pavo molido debido al temor de que contengan salmonella.

Los productos son de la marca Jennie-O Turkey Store, y llevan el rótulo de usar o congelar antes del 12 o 13 de noviembre.

Los productos retirados incluyen pavo molido, o pavo con tacos o con especies italianas.

La medida afecta a los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Luisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nuevo México, Nevada, Ohio, Oklahoma, Texas y Wisconsin.

Las autoridades sanitarias temen que algunos de esos productos ya se encuentren en las neveras de algunos consumidores.

Los productos afectados tienen la etiqueta P-579 al frente del paquete, en la esquina inferior izquierda.

Las autoridades dicen que la medida se dio a raíz de una investigación sobre un brote de salmonella ocurrido en noviembre, que afectó a 216 personas en 38 estados.

De acuerdo con los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el 15 de noviembre Jennie-O Turkey Store Sales de Wisconsin retiró aproximadamente 91,388 libras de productos crudos de pavo molido.

El pavo molido retirado del mercado se vendió en paquetes de una libra etiquetados con el número de establecimiento “P-190”. Esto se encuentra dentro de la marca de inspección del USDA.

Para el 21 de diciembre, Jennie-O Turkey Store Sales de Faribault, Minnesota, retiró aproximadamente 164,210 libras de productos de pavo molido crudo.

