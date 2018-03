Primer día de la primavera: dónde conseguir helado gratis

Como es costumbre, este 20 de marzo marca el equinoccio de primavera con la promesa no solo de un clima más cálido, sino también una idea más jugosa: comida gratis.

En este caso, dos de las principales cadenas de Estados Unidos están ofreciendo ofertas especiales hoy 20 de marzo.

Ambas ofertas se refieren a regalos sin compromiso: no requieren membresías, cupones o recompensas.

En pocas palabras: todos recibirán un obsequio para refrescarse en este primer día de la primavera de 2018.

Dairy Queen celebra su cuarto Día Anual del Cono Gratis, obsequiando conos de vainilla a los clientes.

Simplemente dirígete a cualquier tienda de Dairy Queen o DQ Grill & Chill que no esté en un centro comercial y busca tu helado gratis.

I am #FreeConeDay. Coming to your DQ this Tuesday, March 20th. Start your summer vacation on the first day of spring with one free small vanilla cone. pic.twitter.com/Oh9JOx6ajs

— Dairy Queen (@DairyQueen) March 14, 2018