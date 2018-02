Empleadores agrícolas y miles de jornaleros del valle de San Joaquín, en California, expresaron preocupación tras anunciarse tres nuevas auditorías en la zona por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que el secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos aseguró el miércoles que los trabajadores del campo no eran objetivos de la agencia migratoria, informó el diario The Fresno Bee.

Durante su visita a la región esta semana, Sonny Perdue, aseguró que “las personas que busca ICE no son las que trabajan en las granjas” y que “los blancos principales de ICE son los elementos criminales en el país y en ellos se concentra”.

El funcionario aseguró además al canal de noticias ABC 30 News que ninguna persona debe vivir con incertidumbre o miedo a ser detenido mientras trabaja.

Las empresas Pitman Family Farms, Poindexter Nut Company y Fresh Select LLC fueron notificadas por ICE que los expedientes de sus empleados serán examinados próximamente, según reseño a The Fresno Bee Thomas Weiler, integrante de la organización Faith in the Valley que presta servicios de asesoría a indocumentados.

Pitman Family Farms, en Sanger, por ejemplo, emplea a cerca de 5,000 personas, explicó Weiler.

La más reciente serie de auditorías en la zona ha alarmado a muchos empleadores que no habían visto algo semejante en la última década, declaró al diario Olga Grosh, una abogada con la firma Pasifika Immigration Law Group, en Fresno.

Las medidas de ICE en California responden a la decisión del estado de autodeclararse ciudad santuario, lugares conocidos ampliamente por limitar su cooperación con las autoridades de inmigración, explicó Grosh.

ICE ejecuta las auditorías cuando empleadores no responden en un plazo de tres días a su petición de compartir los formularios 1-9 de cada empleado, los cuales contienen datos personales.

“El director adjunto de ICE, Tom Homan, ha dicho anteriormente que ha indicado a la división de Investigaciones de Seguridad Interior incrementar la ejecución de las leyes en lugares de trabajo, lo que incluye más auditorías 1-9”, dijo James Schwab, portavoz de la agencia en la oficina para San Francisco.

Con información del diario The Fresno Bee