Los conductores están pagando más que hace tres años por llenar sus tanques de gasolina, y el precio seguirá aumentando mientras el verano se continúa acercando.

El promedio nacional del galón de gasolina alcanzó los 2.76 dólares, el más alto desde 2015.

Los residentes en California están pagando el precio más alto de Estados Unidos: 3.56 dólares por galón.

Entre tanto, los conductores de Missouri pagan el más bajo, alrededor de 2.44 dólares por galón.

