Por ‘su cara’ juez falla en caso de trabajador hispano

Sorprendió en una corte de Forest Park, Georgia, la reacción del juez cuando el trabajador hispano Juan José Milián, enfrentó su caso sin abogado y con 900 dólares.

Milián, un plomero indocumentado, fue detenido por un policía al ir cinco millas sobre el límite permitido.

TE PUEDE INTERESAR: Muestran rostro del hombre con el que aseguran Mayeli engañó a Lupillo

El trabajador hispano fue tratado como un delincuente

“Como no tengo documentos legales, eso me impide sacar una licencia de conducción y por esta razón el policía me arrestó”, relata Milián.

Fue esposado de pies y manos y metido a fuerza dentro de una patrulla.

“Me rompió el corazón ver como mi esposa lloraba desesperada, pensando lo peor… que me iban a deportar”, dijo visiblemente afectado el hispano.

Fue a la cárcel y lo trataron como un delincuente. Estuvo 24 horas al pagar una fianza de 900 dólares y le dieron una citación para ir a corte.

Por “su cara” juez falló favorablemente su caso

Como retando su destino, llegó a la corte manejando y entró al juicio sin abogado. El mismo policía que antes lo había detenido, le dio paso y le indicó donde estacionar.

NOTA RELACIONADA: inmigrante creó una empresa y así frenó su deportación

Pero lo más insólito ocurrió cuando el juez, luego de escucharlo, le dijo: “puede irse su caso queda cerrado y la multa está pagada, usted es un hombre bueno su cara me lo dice… aunque mis amigos dicen que el juez se equivocó”, relata riendo.

“Tal vez me arriesgué mucho y hoy en día eso no sería para risas, pero no tenía dinero para contratar un abogado y no puedo dejar de manejar para ir a trabajar. Esa es una situación que vivimos a diario los indocumentados, pero como dice mi papá hay que ponerle el pecho a lo que venga y seguir adelante con la ayuda de Dios”, puntualizó Juan José Milián.