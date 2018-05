“Pokémon: Let’s Go, Pikachu!” y “Pokémon: Let’s Go, Eevee!” son los nuevos juegos que llegarán a Nintendo Switch el 16 de noviembre de este año.

Los entrenadores regresarán a la región de Kanto, de la primera generación con un único objetivo: convertirse en maestros Pokémon, ahora con la posibilidad de compartir la aventura con un amigo al incluir un multijugador.

