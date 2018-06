Un senador republicano decidió sumarse a una minoría de legisladores en EE.UU. que buscan limitar el poder comercial del presidente Donald Trump, tras la decisión de imponer aranceles al acero y al aluminio procedente de México, Canadá y la Unión Europea.

Alegando que la decisión de Trump socava la credibilidad de EE.UU. en el mundo y provocará daños a los consumidores, el senador republicano Pat Toomey decidió unirse a otros cuatro legisladores para impulsar una iniciativa de ley que controlaría la capacidad del presidente, también republicano, de imponer aranceles.

“El Congreso debe hacer valer su responsabilidad constitucional y liderar en la política comercial”, dijo Toomey, senador por Pennsylvania, en una serie de mensajes a través de Twitter.

I am working with like-minded Republican senators on ways to push back on the president using authorities in ways never intended and that are damaging to our country and our allies. Will Democrats join us?

— Senator Bob Corker (@SenBobCorker) June 2, 2018