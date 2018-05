Ahora que un plan del presidente Donald Trump está en manos de la Oficina de Administración y Presupuesto, tan solo es cuestión de que se haga efectivo para comenzar a castigar a los inmigrantes legales que pidan ayuda al gobierno, como el crédito tributario por ingreso de trabajo.

Este tipo de crédito es un beneficio utilizado por millones de trabajadores estadounidenses y cuyo efecto, de acuerdo con Univisión Noticias, es promover la creación de empleos.

El crédito por Ingreso del Trabajo, o EITC o EIC, por sus siglas en inglés, es un beneficio para la gente que trabaja y tiene ingresos bajos o moderados, de acuerdo con el IRS.

Para tener derecho al crédito, el contribuyente debe reunir ciertos requisitos y presentar una declaración de impuestos, aunque no adeude ningún impuesto o no tenga obligación de presentar.

PUEDE INTERESARTE: Hombre que mató a inmigrante en un bar es condenado a cadena perpetua

El EITC reduce la cantidad de impuesto que adeuda, y tal vez le dé derecho a un reembolso.

Para tener derecho al EITC, el contribuyente debe haber obtenido ingresos del trabajo, que ha hecho por una persona que opera o es dueño de un negocio o granja, y que cumpla requisitos básicos.

Además, se deben cumplir requisitos adicionales para empleados sin un hijo calificado, o tener un hijo que reúna todos los requisitos para hijos calificados.

Plan del presidente castigaría a quienes pidan ayuda del gobierno

El plan original del DHS se conoció por primera vez en febrero tras una publicación del medio Vox. Un segundo borrador fue dado a conocer por The Washington Post en marzo y mostró que el gobierno buscará establecer reglas que perjudiquen las solicitudes de quienes tienen mal crédito, quienes no manejan el idioma inglés y hasta quienes tienen condiciones médicas que no puedan costear.

El segundo borrador mostró que el gobierno de Trump también busca asegurar que quienes obtienen visas o Green Cards tengan altos niveles de educación, sepan inglés y sean saludables, entre otras cosas.

También estipuló que el manejo del inglés “es relevante” a la hora de determinar si alguien podría convertirse en una carga pública, pues afecta su empleabilidad: “La gente con la más baja habilidad de hablar inglés tiende a tender la más baja tasa de empleo, la más baja tasa de empleo a tiempo completo y las más bajas ganancias medias”.

En la lista de afectados se incluye a recién nacidos estadounidenses que reciben subsidios de Medicaid o del seguro de salud. Esto podría ser motivo para descalificar al padre extranjero de recibir una residencia legal permanente (Green Card).