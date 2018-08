El gobierno del presidente Donald Trump allanó el terreno el miércoles para que las aseguradoras vendan un plan de salud a corto plazo como alternativa barata al plan de Barack Obama, cuyas primas son demasiado caras para algunos usuarios.

Los nuevos planes no están obligados a cubrir trastornos de salud preexistentes y sus beneficios son limitados.

Esto significa que tal vez no resulten atractivos para una gran franja de consumidores que necesitan pólizas individuales.

“Para muchos de los que padecen trastornos preexistentes o tienen otros problemas de salud, los planes del Obamacare podrían ser lo mejor para ellos”, reconoció el secretario de Salud, Alex Azar, al programa Fox & Friends.

“Nosotros solo brindamos más opciones”, agregó.

Fuentes oficiales dicen que los planes pueden durar hasta 12 meses y son renovables por otros 36.

Pero el gobierno federal no garantiza su renovación.

